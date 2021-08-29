30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar hastane, banka, PTT ve kargo şirketlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Yarın resmi tatil olması nedeniyle banka, PTT ve kargolar kapalı olacak. Ayrıca eczaneler de hizmet veremeyecek, ancak nöbetçi eczaneler açık olacak. Kapalı olan tüm işyerleri 31 Ağutos Salı günü mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Peki 30 Ağustos yarın hastaneler açık mı, kapalı mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı poliklinikler açık mı, çalışıyor mu?
30 AĞUSTOS YARIN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin acil servisleri açık olacak ancak poliklinikler 1 gün boyunca hizmet veremeyecek. Eczaneler de resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.