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    • 29.08.2021 11:00
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    30 Ağustos Pazartesi EFT, havale olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı banka çalışma saatleri 2021

    30 Ağustos 2021 Pazartesi günü resmi tatil olduğunda bir çok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektördeki iş yerleri hizmete kapalı olacak. Bu kurumlar arasında bankalar da yer alıyor. Tüm bankalar 30 Ağustos resmi tatil dolayısıyla faaliyet gösteremeyecektir. Banka işleri olan vatandaşlar da şubelerin kapalı olması nedeniyle işlerini EFT ve Havale ile halletmek istiyor. Peki 30 Ağustos Pazartesi EFT olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Havale yapılır mı? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı banka çalışma saatleri 2021 ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı banka çalışma saatleri 2021

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geldiğinden bir çok iş yeri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Özellikle bankaların 30 Ağustos Zafer Bayramndaki durumu merak ediliyor. Bankada işleri olanlar EFT ya da Havale yöntemi ile işlemlerini yapmak istiyor. Öncelikle şunu belirtelim, 30 Ağustos Pazartesi günü tüm bankalar 1 günlük kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Pazartesi EFT olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Havale yapılır mı? İşte yanıtları...

    30 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ EFT, HAVALE OLUR MU?

    30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bayram olduğunda resmi tatil kabul edilmektedir. Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. EFT yapmak isteyenlerin işlemleri de Salı günü gerçekleştirilecektir. 30 Ağustos Pazartesi günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi ise bir sonraki gün hesaplara geçecektir. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz.

    FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

    FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

    2021 BANKALARIN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

        İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        İş Bankası şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

        GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

        Garanti BBVA şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

        TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

        TEB şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir .

        HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Halkbank şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında açıktır.

            Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

            YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

            Yapıkredi şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

            ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            ING Bank şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

            ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Ziraat Bankası şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

                QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

                Qnb Finansbank şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
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                Haberler Güncel 30 Ağustos Pazartesi EFT, havale olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı banka çalışma saatleri 2021
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