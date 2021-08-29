30 Ağustos Pazartesi EFT, havale olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı banka çalışma saatleri 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geldiğinden bir çok iş yeri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Özellikle bankaların 30 Ağustos Zafer Bayramndaki durumu merak ediliyor. Bankada işleri olanlar EFT ya da Havale yöntemi ile işlemlerini yapmak istiyor. Öncelikle şunu belirtelim, 30 Ağustos Pazartesi günü tüm bankalar 1 günlük kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Pazartesi EFT olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Havale yapılır mı? İşte yanıtları...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ EFT, HAVALE OLUR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bayram olduğunda resmi tatil kabul edilmektedir. Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. EFT yapmak isteyenlerin işlemleri de Salı günü gerçekleştirilecektir. 30 Ağustos Pazartesi günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi ise bir sonraki gün hesaplara geçecektir. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz.