30 Ağustos Pazartesi EFT, havale olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı banka çalışma saatleri 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geldiğinden bir çok iş yeri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Özellikle bankaların 30 Ağustos Zafer Bayramndaki durumu merak ediliyor. Bankada işleri olanlar EFT ya da Havale yöntemi ile işlemlerini yapmak istiyor. Öncelikle şunu belirtelim, 30 Ağustos Pazartesi günü tüm bankalar 1 günlük kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Pazartesi EFT olur mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Havale yapılır mı? İşte yanıtları...
30 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ EFT, HAVALE OLUR MU?
30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bayram olduğunda resmi tatil kabul edilmektedir. Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. EFT yapmak isteyenlerin işlemleri de Salı günü gerçekleştirilecektir. 30 Ağustos Pazartesi günü EFT yapmak isteyen vatandaşların para transferi ise bir sonraki gün hesaplara geçecektir. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz.
FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.
2021 BANKALARIN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri sabah saat 09.00-12.30 arasında hizmet vermektedir. Öğleden sonra ise 13.30-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.