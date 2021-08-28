İETT şoförü düğmeye basamayan engelli futbolcuları darp etti! Pendik'te akılalmaz olay

Biz bir sonra ki durakta inmemizin zor olacağını söyledik ve sadece yardım etmesini bekledik. Sonra bir sonra ki durakta bizi indirdi. Bizi indirirken hakaret ve küfür etmeye devam etti. Biz sadece yardım etmesi bekledik. İndirdikten sonra darp etmeye başladı. Biz bir şey yapmadık yani. Olaydan sonra hastaneye gidip rapor aldık' dedi.

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