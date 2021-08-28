Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14-20 Ağustos'ta illere göre vaka sayılarını açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık haritasına göre, yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın 14-20 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi. Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 538,10 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu, haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığınca 27 Ağustos Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.
Türkiye'de saat 23.23 itibarıyla yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 485 bin 296'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 737 bin 751 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.