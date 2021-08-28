30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? Soruları hakkında araştırmalar şimdiden başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bazı yolların trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Pazartesi günü yola çıkacak vatandaşlar gelen açıklama üzerine hangi yolların kapalı olduğunu ve alternatif güzergahları araştırmaya başladı.İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR ŞUNLAR:
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)
1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri
8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.