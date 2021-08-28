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    • 28.08.2021 12:41
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    30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?

    30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul'da hangi yollar kapalı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbul Valliliği tarafından yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşlar bu kapsamda İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında araştırmalara başladı. Öte yandan, 30 Ağustos otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? Sorusunun yanıtı aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul’da hangi yollar kapalı?

    30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı? Soruları hakkında araştırmalar şimdiden başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bazı yolların trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Pazartesi günü yola çıkacak vatandaşlar gelen açıklama üzerine hangi yolların kapalı olduğunu ve alternatif güzergahları araştırmaya başladı.İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR ŞUNLAR:

    Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)

    1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
    2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri


    6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri
    8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
    12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
    13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.



        ALTERNATİF YOLLAR

        1. Turgut Özal Millet Caddesi
        2. Fevzipaşa Caddesi
        3. Atatürk Bulvarı
        4. Sahil Kennedy Caddesi

        30 AĞUSTOS OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

        İBB'nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet veriyor olacak. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz geçiş yolculuk yapacak.

        Ücretsiz toplu taşıma kullanımları, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
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        Haberler Güncel 30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?
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