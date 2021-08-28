30 Ağustos Pazartesi 2021 İstanbul'da hangi yollar kapalı? 30 Ağustos otobüs, İETT, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi, bedava mı?



6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

11- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

13- Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.