Ankara’da yaşayanlar dikkat! 30 Ağustos’ta bu yollar kapalı

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, 29 Ağustos pazar günü saat 23.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) Ulus gidiş istikametine göre trafik tek şeritli olarak sağlanmaya başlanacak.

Açıklamada, etkinliklerin yapılacağı 30 Ağustos pazartesi günü saat 06.00 sonrasında trafiğe tamamen kapatılacak cadde ve sokaklara ilişkin şunlar kaydedildi: "Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası), Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası), Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK arası), Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarıına çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası), Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermeleri istendi.