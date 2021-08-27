Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2021 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 20:37
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021 koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 295 bin 647 test yapıldı. 18 bin 340 yeni vaka tespit edilirken, 244 kişi ise hayatını kaybetti.

    BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI
    Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!

    İŞTE 27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

    25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

        24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
            ABD’den flaş Afganistan mesajı! Saldırıya nasıl yanıt verilecek?
            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021 koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
                SON DAKİKA