Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021 koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 295 bin 647 test yapıldı. 18 bin 340 yeni vaka tespit edilirken, 244 kişi ise hayatını kaybetti.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!