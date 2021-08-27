Başkan Erdoğan'dan Saraybosna'da Başçarşı Camii'nin açılışında önemli açıklamalar

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında restorasyonu yapılan Başçarşı Camii, açılışa hazır. "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda yer alan caminin duvarları ve kubbesi onarılırken, iç mekanında yenilemeler ve bahçe düzenlemesi yapıldı. Klasik Osmanlı dönemi camilerinden olan Başçarşı Camii'nin açılışı, Saraybosna'ya ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Savaşta caminin kubbesinde ve minaresinde ciddi tahribat olmuştur. Savaştan sonra caminin kullanılması için acil ihtiyaçları için bir düzenleme yapıldı.

Saray Bosna'nın sembolü olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak için 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir işbirliği protokolünü imzaladık.

Esasen caminin açılışını 21 Mart 2021 tarihinde Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle camimizin açılışını ertelemek durumunda kaldık.

Bugün sizlerle bu mübarek cuma gününde caminin açılışını gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyuyoruz.

Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla dualarıyla bu eseri ihya edecek kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.