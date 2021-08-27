İstanbul koronavirüs aşı haritasında mavi renge döndü! Vali Yerlikaya ve Bakan Koca'dan açıklama





TOPLAM 16 MİLYON 288 BİN 115 DOZ AŞI

Kentte, birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 475 bin 731'e yükseldi.

Son 24 saatte ise 640 binden fazla aşı uygulandı.