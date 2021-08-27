Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'AKINCI' paylaşımı: "2 gün kaldı göreve başlamana"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
2 GÜN KALDI...
Bayraktar paylaşımında, "Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! Haydi git AKINCI, uğurlar ola! 2 GÜN kaldı göreve başlamana…" ifadelerini kullandı.
İşte Bayraktar'ın o paylaşımı;
Yerleri yırtan sel olup taşmalı!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 27, 2021
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git #AKINCI, uğurlar ola!
2️⃣ GÜN kaldı göreve başlamana…
📆 29.08.2021#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/vdqzebuydM
AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taarruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.
F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.