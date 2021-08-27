Baykar’dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı

Baykar, Twitter hesabından bir video yayınlayarak 29 Ağustos tarihinde Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.

Twitter paylaşımında, "Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce emekledi, sonra yürüdü… Derken koştu, ardından uçtu… Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz..." değerlendirmesinde bulundu.