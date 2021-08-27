IŞiD-K kimdir, amacı nedir? DEAŞ- K/ (DEAŞ/Horasan) nasıl ortaya çıktı? Taliban ile arasında nasıl bir ilişkisi var?

DAEŞ/HORASAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Horasan İslam Devleti Eyaleti 2014 yılının sonlarında kuruldu. Terör örgütü, Afganistan ve Pakistan'da DAEŞ'in kolu olarak faaliyet gösteriyor. Horasan, günümüzde Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan bölgeye verilen eski bir isme deniliyor.

Kurucu üyelerinin arasında hem Afganistan hem de Pakistan Taliban'ndan kişilerin bulunduğu grup DAEŞ/Horasan'ın yanı sıra IŞİD-K ve IS-K olarak da biliniyor.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Afganistan uzmanı olan Seth Jones, "DAEŞ, hem Pakistan'a hem de Afganistan'a temsilciler göndermişti. Esasen, bazı hoşnutsuz birkaç Pakistanlı ve birkaç Afgan Taliban üyesini amaçlarına katılmaya ikna edebildiler" diye konuştu.

2015 yılında yayınlanan bir videoda, grubun o zamanki lideri Hafız Saeed Khan ve diğer üst düzey komutanlar, o zamanlar DAEŞ'in lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiler ve kendilerini Afganistan'daki yeni bir DAEŞ bölgesinin yöneticileri ilan etti.

Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'ne göre bölgesel örgüt, İslam hukukunun katı bir yorumuyla yönetildi.

DAEŞ/Horasan halka açık infazlar yapmak, kabile büyüklerini öldürmek ve okulları kapatmak gibi şiddetli yaptırım taktikleri kullandı.

Grubun eski lideri Khan, 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısı sırasında öldürüldü.

Bağdadi ise 2019'da ABD güçlerinin düzenlediği bir baskında patlayıcı yelek açtıktan sonra öldü.