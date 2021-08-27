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    • 27.08.2021 13:21
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    Başkan Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te

    Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi.

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    Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

    Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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