Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ovadan dünyaya mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devletin zirvesi, Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıldönümü etkinlikler nedeniyle Malazgirt'te bir araya geldi.

Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

BURADAN bir kez daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz. Gençlerimizin umudunun kırılmasına izin vermeyeceğiz.

BİZİM tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt Zaferi'nin gerisinde de çok büyük emek, gayret vardır.

SULTAN Alparslan, İslam dünyasını kendisine karşı kışkırtan Fatimiler ile bir yandan da Bizans ile mücadele etti. 1071'de bugün Selçuklu şanlı zaferi kazanmıştır.

ASIRLIK ihmalleri milletimizle 19 yıl gibi bir kısa sürede gidermeyi başardık.

TÜRKİYE, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir...

CUMHURİYETİN 100'üncü yılı da, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da, Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı da bizimdir.