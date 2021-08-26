Cuma mesajları sözleri 27 Ağustos 2021! WhatsApp Telegram birbirinden güzel Cuma mesajları sözleri resimli sözlü!

Birbirinden güzel Cuma mesajları sözleri resimli sözlü! 27 Ağustos 2021 Cuma mesajları sözleri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Arkadaşlarına, dostlarına, sevdiklerine ve tanıdıklarına Cuma mesajı göndermek isteyen vatandaşlar Cuma mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. Haberimizde yer alan Cuma mesajlarını kopyalayarak telefonunuza kaydedebilir ve resimleri indirebilirsiniz.
CUMA MESAJLARI SÖZLERİ 27 AĞUSTOS!
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez (Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.
Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.
Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…
Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. Hayırlı cumalar.
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) Hayırlı Cumalar
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)