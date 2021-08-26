SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli'den Millet İttifakı'nı çatlatacak pozlar
Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konsusunda soğuk savaş devam ederken Cumhur İttifakı'nda durum tam tersi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olacağı Cumhur İttifakı Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda da birliklerini gösteren pozlar verdi. Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşlarının devam ettiği sırada Cumhur İttifakı'ndaki durumu fotoğraflar gayet iyi anlatıyor.
26.08.2021 13:28
- Son Güncelleme: 26.08.2021 14:03
Kemal Kılılıçdaroğlu, başkaları aracılığıyla adaylık için adını iyiden iyiye dillendirirken Ekrem İmamoğlu ise her durumdan kendi adaylığı için bir fırsat yaratmaya çalışıyor.
Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı için mesaj verirken Mansur Yavaş ise özellikle sosyal medya üzerinden adaylık için bir çalışma yürütüyordu.