Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli'den Millet İttifakı'nı çatlatacak pozlar

SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli'den Millet İttifakı'nı çatlatacak pozlar

Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konsusunda soğuk savaş devam ederken Cumhur İttifakı'nda durum tam tersi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olacağı Cumhur İttifakı Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda da birliklerini gösteren pozlar verdi. Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşlarının devam ettiği sırada Cumhur İttifakı'ndaki durumu fotoğraflar gayet iyi anlatıyor.

26.08.2021 13:28 - Son Güncelleme: 26.08.2021 14:03
SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli’den Millet İttifakı’nı çatlatacak pozlar

Türkiye gündemi doğal afetler, göçmenlerin durumu, ekonomik reformlarken muhalefetin gündemi ise cumhurbaşkanı adayı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli’den Millet İttifakı’nı çatlatacak pozlar

Kemal Kılılıçdaroğlu, başkaları aracılığıyla adaylık için adını iyiden iyiye dillendirirken Ekrem İmamoğlu ise her durumdan kendi adaylığı için bir fırsat yaratmaya çalışıyor.

SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli’den Millet İttifakı’nı çatlatacak pozlar

İmamoğlu'nun adaylığıyla ilglili son olarak Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kurduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli’den Millet İttifakı’nı çatlatacak pozlar

Öte yandan Selahhatin Demirtaş da dün yaptığı çıkışla "Kürtler olmadan seçimi kazanamazsınız" imasında bulundu ve "bizi görmezden gelmeyin" uyarısı yaptı.

SON DAKİKA: Erdoğan ve Bahçeli’den Millet İttifakı’nı çatlatacak pozlar

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı için mesaj verirken Mansur Yavaş ise özellikle sosyal medya üzerinden adaylık için bir çalışma yürütüyordu.

SON DAKİKA