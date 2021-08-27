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    • 27.08.2021 20:00
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    Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından resmi törenle karşılandı.

    Başkan Erdoğan’a resmi törenle karşılama
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    Başkan Erdoğan için Musala Caddesi'ndeki Başkanlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Komşiç, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

    Erdoğan ve Komşiç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Komşiç ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı.



    Başkan Erdoğan ve Komşiç'in heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı. Erdoğan, heyet üyeleriyle baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



    Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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