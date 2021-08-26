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    • 26.08.2021 20:19
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Ağustos 2021 koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.


    Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.



    VEFAT SAYISINDA ARTIŞ! KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.

    Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" ifadelerini kullandı.

    25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

        24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
                Kabil Havaalanı bölgesinde patlama
                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Ağustos 2021 koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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