Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Ağustos 2021 koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
VEFAT SAYISINDA ARTIŞ! KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.
Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" ifadelerini kullandı.
25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO