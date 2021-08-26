Asklerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kasım ayı sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak adaylar başvurularını yaptı ve yapmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden duyurulacak sonuçlar için adaylar şimdiden sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!