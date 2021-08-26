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    • 26.08.2021 17:02
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    Asklerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

    Askerlik yerleri açıklandı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Kasım ayında binlerce kişi silahaltına alınmaya başlanacak. Askerlik başvurularnı tamamlayan adaylar seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Kasım ayı sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak adaylar başvurularını yaptı ve yapmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden duyurulacak sonuçlar için adaylar şimdiden sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, Kasım ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? (KASIM) ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN

    Kasım ayında silahaltına alınacak yükümlüler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayacak. Başvurularını şimdiden tamamlayan adaylar ise seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan sonuçlar yapılan açıklama doğrultusunda Ekim ayında açıklanacak.

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

        Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
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