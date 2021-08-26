Kabil'i kana bulayan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama: "Yeni bir süreç başladı, kaos şiddetlenerek artacak"





Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında Kabil'i kana bulayan saldırıyı değerlendirdi.



Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

Aslında böyle bir saldırı bekleniyordu.... Nitekim ABD Devlet Başkanı Joe Biden şunu söyledi; Savaş bitti ancak Afganistan'da hesaplaşma yakında başlayabilir. Akabinde de Kabil'e terör saldırısı düzenlenebilir demişti. Bu şimdi cereyan etti.