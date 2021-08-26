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    • 26.08.2021 18:28
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    • 26.08.2021 18:49
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    Kabil'i kana bulayan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama: "Yeni bir süreç başladı, kaos şiddetlenerek artacak"

    A Haber canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Kabil'i kana bulayan patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir saldırının beklendiğinin altını çizen Caşın, "Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'nin sözünde durmadığını ifade eden Caşın, "ABD birçok ülkeyi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

    Kabil’de kaotik durum giderek artacak!

    Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında iki büyük patlama meydana geldi.


    Milli Savunma Bakanlığı, patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.



    Taliban, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.



    Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında Kabil'i kana bulayan saldırıyı değerlendirdi.

    Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

    Aslında böyle bir saldırı bekleniyordu.... Nitekim ABD Devlet Başkanı Joe Biden şunu söyledi; Savaş bitti ancak Afganistan'da hesaplaşma yakında başlayabilir. Akabinde de Kabil'e terör saldırısı düzenlenebilir demişti. Bu şimdi cereyan etti.



    ''KAOTİK DURUM ŞİDDETLENEREK ARTACAK''
    13 insanın hayatını kaybetmesi acı bir trajedi. Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır. Farklı gruplar tarafından bu süreç yürümeyecek mesajı verilmiş olabilir.



        ''ABD HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI''
        Maalesef ABD, NATO müttefiklerini terörle mücadeleye destek veren devletleri hayal kırıklığına uğrattı. Nitekim Blair bunu ifade etti, İngiliz Parlamentosu da neredeyse yuhaladı Biden'ı... Hâl böyleyken ortada büyük başarısızlık var. Maalesef bu başarısızlık Biden yönetimi tarafından pişkinlikle karşılanıyor. ABD sözünde durmadı ve birçok ülkeyi hayal kırıklığına uğrattı.
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        Kabil’de kaotik durum giderek artacak!
        Haberler Güncel Kabil'i kana bulayan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama: "Yeni bir süreç başladı, kaos şiddetlenerek artacak"
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