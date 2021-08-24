Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;



Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Bu salonda özgüven abidesi genç bir nesil görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı, göğsünde imanıyla darbecilere meydan okuyan, milletimizin yüz akı, cesur bir gençlik görüyorum.



Bu salonda ülkesi için hayal kuran, ufku açık, vizyonu geniş, ideal ve iddia sahibi, dirayetli bir gençlik görüyorum.