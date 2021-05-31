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    • 01.06.2021 00:52
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    Eş Başkanı 'dan ve İYİ Parti'ye ortak aday mesajı: İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır

    Son dakika haberleri... ve İYİ Parti'nin reddetmesine rağmen defalarca kez ortaya çıkan CHP- İYİ Parti ve ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP Eş Başkanı ile ilişkilerine ve yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişlin açıklama yaptı. Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" ifadelerini kullandı.

    Sancar ittifakı deşifre etti!

    CHP ve İYİ Parti'nin reddetmesine rağmen defalarca kez ortaya çıkan CHP- İYİ Parti ve HDP ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

    HDP Eş Başkanı Mithat Sancar katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamar ile Millet İttifakı içinde olduklarını açıkça ortaya koydu.

    2023 yılında yapılacak Cumurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Sancar, muhalefetin adayının önemine vurgu yaparak partisinin bir kez daha Millet İttifakı içinde yer alacağının sinyalini verdi.

    "MUHALEFETİN ORTAK ADAY ÇIKARMASI İYİ BİR SEÇENEK"
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden CHP İP ve HDP'nin ortak aday hazılığına da işaret eden Sancar, muhalefetin ortak bir aday çıkarmak istemesinin iyi bir seçenek olacağını belirterek "Ortak aday derken de isimleri değil ilkeleri tartışmalıyız. Biz hangi temelde bir araya geleceğiz? Bu sistemin restore edilmesi anlamına gelecek bir birlikteliğe yönelecek sisteme yönelirlerse buradan çözüm çıkmaz." şeklinde konuştu.

        "İTTİFAKI KİM BOZARSA BÜYÜK VEBALİN ALTINDA KALACAKTIR"
        İttifak ortaklarına "Önce ilkeleri konuşmalıyız" mesajı veren Sancar, "Eğer seçim kazanılırsa nasıl bir geçiş süreci, sonrasında da nasıl demokrasi kurulacak? Ortak aday bulunur. Biz katılımcı yöntemi öneriyoruz. Genel başkanların aday pazarlığı yetmez. Birçok örgüt var. Bunlara da soralım diyorum. Bizim ittifak konseptimiz budur. Bunu bozacak kim olursa olsun büyük vebalin, sorumluluğun altında kalacaktır." dedi.

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