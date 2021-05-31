CHP ve İYİ Parti'nin reddetmesine rağmen defalarca kez ortaya çıkan CHP- İYİ Parti ve HDP ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı.
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamar ile Millet İttifakı içinde olduklarını açıkça ortaya koydu.
2023 yılında yapılacak Cumurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Sancar, muhalefetin adayının önemine vurgu yaparak partisinin bir kez daha Millet İttifakı içinde yer alacağının sinyalini verdi.
"MUHALEFETİN ORTAK ADAY ÇIKARMASI İYİ BİR SEÇENEK"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden CHP İP ve HDP'nin ortak aday hazılığına da işaret eden Sancar, muhalefetin ortak bir aday çıkarmak istemesinin iyi bir seçenek olacağını belirterek "Ortak aday derken de isimleri değil ilkeleri tartışmalıyız. Biz hangi temelde bir araya geleceğiz? Bu sistemin restore edilmesi anlamına gelecek bir birlikteliğe yönelecek sisteme yönelirlerse buradan çözüm çıkmaz." şeklinde konuştu.