CHP ve İYİ Parti'nin reddetmesine rağmen defalarca kez ortaya çıkan CHP- İYİ Parti ve HDP ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamar ile Millet İttifakı içinde olduklarını açıkça ortaya koydu.