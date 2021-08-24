FETÖ'cü general Celalettin Çoban'dan ihale tehdidi! Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptırdı

Çoban'ın 2015 haziran veya temmuz ayında örgüte ait Kimse Yok Mu Derneği'ne ihale bedeli olan 26 milyon euro'nun yüzde 20'si tutarında bağış yapması halinde bu işi kendi yetkisi çerçevesinde yerel ihaleye açacağını söylediğini ifade eden M.A.A., kabul etmeyince kendisine "Seni bitiririm, güvendiğin kimselerin yanında mezarın bile olmayacak" dediğini söyledi.