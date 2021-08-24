Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2021 07:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 07:32
    ABONE OL

    FETÖ'cü general Celalettin Çoban'dan ihale tehdidi! Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptırdı

    FETÖ'cü general Celalettin Çoban'ın bir skandalı ortaya çıktı! FETÖ'cü general Çoban, mayın temizliği konusunda uzman olan firmanın ortağına FETÖ'ye bağlı Kimse Yok Mu Derneği'ne yüklü miktarda bağış yaptırarak ihale verdirdi. Celalettin Çoban, 2015 yılının haziran ve temmuz aylarında Kimse Yok Mu Derneği'ne ihale bedeli olan 26 milyon euronun yüzde 20'si tutarında bağış yaptırdı.

    FETÖ’cü generalden zorunlu bağışla ihale

    Milletin milyonlarca lirasını çalan ve 15 Temmuz gecesi milletin silahıyla millete bomba yağdıran katliam yapan FETÖ'cülerin oyunları bir bir deşifre oluyor.

    FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada MİT tarafından, sivil 'asker abi'nin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan generaller Serdar Atasoy, Nuri Cankıymaz ve Celalettin Çoban'la özel bir şirkette çalışan mahrem imam Y.Ö. gözaltına alınmıştı.

    Sabah'ın haberine göre; eski general Çoban hakkında hazırlanan gerekçeli kararda mayın temizliği konusunda firma ortağı olan M.A.A'nın ifadesine de yer verildi. Çoban'ın Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Temizleme Faaliyet Merkezi'nde görev yaptığında 3 milyon euro'luk cihazın kabulünü yapmadığı ve işi usulsüzce yabancı şirketlere devrettiği ve mayın temizleme işi yapılan sahalarda ülkenin zarara sokulduğu kaydedildi.

        Çoban'ın 2015 haziran veya temmuz ayında örgüte ait Kimse Yok Mu Derneği'ne ihale bedeli olan 26 milyon euro'nun yüzde 20'si tutarında bağış yapması halinde bu işi kendi yetkisi çerçevesinde yerel ihaleye açacağını söylediğini ifade eden M.A.A., kabul etmeyince kendisine "Seni bitiririm, güvendiğin kimselerin yanında mezarın bile olmayacak" dediğini söyledi.

        ÜÇ OPERASYONEL HAT
        Çoban'ın Cankıymaz ile birlikte örgütün mahrem imamlarından Mustafa Serdar Sivri'yle oluşturulan örgütsel haberleşme ağında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Örgütsel haberleşme amacıyla üçüncü kişi adına kayıtlı 3 farklı operasyonel GSM hattı kullandığı tespit edilen Çoban'ın sabit/ankesörlü hatlardan arandıktan sonra 312, 216, 482, 332 alan kodlarının çevrilmesi, bir bankaya ait kurumsal numaranın çevrilmesi, Çoban'dan hemen sonra aranan şahsın numarasının eksik olarak çevrilmesi suretiyle şifreleme yapıldığı anlatıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memura-emekliye yüzde 28 zam
        Haberler Güncel FETÖ'cü general Celalettin Çoban'dan ihale tehdidi! Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptırdı
            SON DAKİKA