FETÖ'cü general Celalettin Çoban'dan ihale tehdidi! Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptırdı

Milletin milyonlarca lirasını çalan ve 15 Temmuz gecesi milletin silahıyla millete bomba yağdıran katliam yapan FETÖ'cülerin oyunları bir bir deşifre oluyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada MİT tarafından, sivil 'asker abi'nin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan generaller Serdar Atasoy, Nuri Cankıymaz ve Celalettin Çoban'la özel bir şirkette çalışan mahrem imam Y.Ö. gözaltına alınmıştı.
Sabah'ın haberine göre; eski general Çoban hakkında hazırlanan gerekçeli kararda mayın temizliği konusunda firma ortağı olan M.A.A'nın ifadesine de yer verildi. Çoban'ın Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Temizleme Faaliyet Merkezi'nde görev yaptığında 3 milyon euro'luk cihazın kabulünü yapmadığı ve işi usulsüzce yabancı şirketlere devrettiği ve mayın temizleme işi yapılan sahalarda ülkenin zarara sokulduğu kaydedildi.