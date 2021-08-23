Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.



"KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.





Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı.