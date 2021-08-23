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    • 23.08.2021 19:46
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

    "KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.



    Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı.

    22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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