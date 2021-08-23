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    • 23.08.2021 18:17
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    İstanbul'da 3 günde 1251 düzensiz göçmen yakalandı! Vali Ali Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'da son 3 günde toplam 1251 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini açıkladı.

    İstanbul’da 3 günde 1251 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Son 3 günde 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" paylaşımında bulundu.



    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleşen çalışmalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'da 40 bin 286, son 3 günde ise 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" dedi.

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