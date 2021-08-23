Son dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sakarya Meydan Muharebesi mesajı

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümüne özel önemli açıklamalarda bulundu.
"DÜNYA GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN ÇORAKLAŞTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ"
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
"Coğrafyaların çalkalandığı, dünya genelinde huzur ve güvenliğin çoraklaştığı bir dönemde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünü hem buruk bir vicdanla hem de bıçkın bir ruh haliyle idrak ediyoruz. Buruğuz, çünkü zincirleme felaketlerin sıcak etkisiyle muhatabız.
Duatepe'den sevk ve idare edilen, Sakarya'nın doğusunda 22 gün 22 gece devam ederek milletin makus ve menhus talihini tersine döndüren, asırlar boyunca süren ricat haline son veren bir muzafferiyetten vatan sevgisiyle mücehhez her insanımız elbette iftihar etmektedir.
"İFFETİN İHANETE KARŞI DERSİ, İSTİKLALİN ZALİM İHTİRASA KARŞI DEFANSIDIR"
Aziz Atatürk tarafından, büyük ve kanlı bir savaş manasına gelen Melhame-i Kübra ifadesiyle anılan Sakarya Meydan Muharebesi imanın istilaya karşı direnişi, iradenin işgale karşı devleşmesi, iffetin ihanete karşı dersi, istiklalin zalim ihtirasa karşı defansıdır.
Sakarya'nın sırtına Türk tarihi vurulmuş, Türk milletinin varlık ve birliği kahramanca savunulmuştur. Sakarya'da, hatt-ı müdafaa yok, sath-ı müdafaa vardır; o satıh ise bütün vatandır. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça vatanın terki asla söz konusu olmayacaktır.