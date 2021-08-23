Son dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sakarya Meydan Muharebesi mesajı

"Coğrafyaların çalkalandığı, dünya genelinde huzur ve güvenliğin çoraklaştığı bir dönemde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünü hem buruk bir vicdanla hem de bıçkın bir ruh haliyle idrak ediyoruz. Buruğuz, çünkü zincirleme felaketlerin sıcak etkisiyle muhatabız.

Duatepe'den sevk ve idare edilen, Sakarya'nın doğusunda 22 gün 22 gece devam ederek milletin makus ve menhus talihini tersine döndüren, asırlar boyunca süren ricat haline son veren bir muzafferiyetten vatan sevgisiyle mücehhez her insanımız elbette iftihar etmektedir.

"İFFETİN İHANETE KARŞI DERSİ, İSTİKLALİN ZALİM İHTİRASA KARŞI DEFANSIDIR"