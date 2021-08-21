Başkan Erdoğan'dan CHP'nin Afgan mülteci iddiasına yalanlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar yaptı:

MAALESEF, ana muhalefetin de muhalefetin de "Türkiye'ye 1.5 milyon Afgan düzensiz göç etti" iddiası yalandır. Böyle bir göç olmamıştır.

ŞU anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.

SURIYE'DEN

Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetlidir.

AFGANİSTAN'DAKİ gelişmeleri takip ediyoruz. Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle müzakere halindeyiz.

BAŞTA batı dünyası olmak üzere tüm dünya, gerek İslam dünyası, buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir.

BİR taraftan Amerika bizimle bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu.

BUNDAN sonra da görüşebileceğimizi söyledik.

AFGANISTAN halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz.

BİZİM birçok girişimcimiz, yatırımcımız şu anda Afganistan'da çok büyük yatırımlar yapıyorlar.

MİÇOTAKİS'E GÖÇ UYARISI

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, göç baskısının daha da artacağına bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti.