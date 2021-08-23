Beylikdüzü'ndeki bir sitede başörtülüye havuz yasağı! Çocuklarına bile refakat edemiyorlar

356 dairelik sitede söz konusu yasağın kaldırılması için 60'a yakın aile imza topladı, ancak yönetim iç tüzüğü gerekçe göstererek olumlu yönde hiçbir adım atmadı. Edinilen bilgiye göre, site yönetimi havuza giriş için kişi başı 170 liradan satılan havuz kartını zorunlu tutuyor. Ancak site sakini havuza tesettür mayo ile girmek istiyorsa kart parası verse dahi havuza giremiyor.