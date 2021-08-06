Ünlü plajda skandal yasak: Başörtülü almıyoruz





Eşiyle birlikte plaja giden Zuhal Fidan, başörtülü çeri alınmadığını belirterek "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım, suçlu gibi hissettim kendimi" dedi.