Ünlü plajda skandal yasak: Başörtülü almıyoruz

İstanbul Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta "Solar Beach" adlı işletme skandal uygulamaya imza attı. İddiaya göre; plajın kapısına gelen başörtülü kadınlar "Tesettürlü almıyoruz" denilerek geri çevriliyor.
Eşiyle birlikte plaja giden Zuhal Fidan, başörtülü çeri alınmadığını belirterek "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım, suçlu gibi hissettim kendimi" dedi.
TESETTÜRLÜ ALMIYORUZ
Eşi Mükremin Fidan ise "Eşimin kapalı olduğunu görünce 'Tesettürlü almıyoruz' dediler. Bu zamanda bu yapılacak iş mi?" diye konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, mağdurların seslerini duyurmak istemeleri üzerine müşteri gibi plajı arayan muhabir de "Maalesef tesettürlü almıyoruz" yanıtıyla karşılaştı.