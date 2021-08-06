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    • 06.08.2021 07:37
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    Ünlü plajda skandal yasak: Başörtülü almıyoruz

    28 Şubat zihniyetinin ürünü uygulamalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sarıyer'e bağlı Kilyos'taki "Solar Beach" adlı işletme skandal bir uygulamaya imza atarak plajın kapısına kadar gelen başörtülü kadınlara "Tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevirdi.

    Ünlü plajda skandal yasak
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    İstanbul Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta "Solar Beach" adlı işletme skandal uygulamaya imza attı. İddiaya göre; plajın kapısına gelen başörtülü kadınlar "Tesettürlü almıyoruz" denilerek geri çevriliyor.



    Eşiyle birlikte plaja giden Zuhal Fidan, başörtülü çeri alınmadığını belirterek "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım, suçlu gibi hissettim kendimi" dedi.



    TESETTÜRLÜ ALMIYORUZ
    Eşi Mükremin Fidan ise "Eşimin kapalı olduğunu görünce 'Tesettürlü almıyoruz' dediler. Bu zamanda bu yapılacak iş mi?" diye konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, mağdurların seslerini duyurmak istemeleri üzerine müşteri gibi plajı arayan muhabir de "Maalesef tesettürlü almıyoruz" yanıtıyla karşılaştı.



        YOĞUNLUKTAN DOLAYI ALAMIYORUZ YALANI
        Yasağın nedenini öğrenmek için ulaştığımız işletme yöneticisi ise, "Belli bir saatten sonra gelen misafirlerimizi yoğunluktan dolayı alamıyoruz.



        Bizim bu şekilde bir katı kuralımız yok. İlla ki çevirmek zorunda olduğumuz kişiler olursa onu yine işletme bünyesindeki diğer plajımıza yönlendiriyoruz"         diyerek kendini savundu.

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