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    • 22.08.2021 16:51
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    Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını açıkladı. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısındaki son durumu haberimizde...

    AA
    İstanbul’da ne kadar aşı yapıldı? Vali duyurdu

    Salgının etkisini kırmak için en güçlü tedbir aşı olmaktan geçiyor. Türkiye ve İstanbul'da 1. ve 2. dozda yeterli seviyenin henüz çok gerisindeyiz. Bu gelişmeler yaşanırken aşılama ilgili son bilgiler gelmeye devam ediyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı." ifadelerine yer verdi.

    TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 46 MİLYON AŞI YAPILDI

    Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 796 bin 679'u birinci doz, 34 milyon 963 bin 740'ı ikinci doz, 7 milyon 572 bin 792'si üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 443 bin 350'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 383 bin 910 aşı uygulandı.

        En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

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