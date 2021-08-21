Aşı karşıtı gazeteci Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi!



'SENİ ÖZLEDİM BABA'

O mektuplarda Timur Ata ve Altay "Merhaba babası, seni çok özledim. Umarım en kısa sürede iyileşirsin" yazıyordu. O ise 3 Ağustos'ta "Hastanede babasına, oğlundan mektup geldi. Ben de sizi çok özledim. Oğlum geçecek bugünler az kaldı inşallah. Sizi seviyorum" diye paylaşımda bulundu.

SON MESAJ: SİZİ SEVİYORUM

Süer evlilik yıldönümleri olan 8 Ağustos'ta eşine "08.08.2009. Tam 12 yıl önce biz olduk. 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" diye yazmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Süer'in cenazesi bugün Marmara Ereğlisi'nde defnedilecek.

BAŞARILARLA DOLU BİR YAŞAM...

Süer, uzun yıllar siyaset ve ekonomi gazeteciliği yaptı. Merhum Turgut Özal'ın ricası ile gazeteciliğe ara verip Malatyaspor Kulübü Başkan Vekilliği ve kulübün basın sözcülüğü görevini üstlendi. Doğan Medya'da genel yayın yönetmenliği ve reklam müdürlüğü yaptı. 1998'de yerli ve yabancı markalara ajans hizmeti verdi.