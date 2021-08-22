Koronavirüs yoğun bakımında çarpıcı rakam! En çok onlar hasta oluyor...





'TIBBEN 4'ÜNCÜ DOZ GEREKLİ DEĞİL'

Prof. Dr. Balık, 3 doz aşısını olanlarda 4'üncü dozun gerektiğine dair tartışmalara ilişkin ise şunları kaydetti: "4'üncü doz kesinlikle şu aşamada gerekli değil. Şu anda Delta varyantı için 3 doz aşılı olmak yeterli oluyor. Dolayısıyla 4'üncü dozu bu aşamada kullanmamız gerekmiyor. 4'üncü doz ne zaman gerekebilir; 3'üncü dozun etkinliğinin azaldığı bir nokta tespit edildiğinde ki bu kaç ay sonra olacak bunu göreceğiz ama bakanlık 4'üncü doz hakkını sadece yurt dışına seyahat izni, seyahat sertifikası almak amacıyla ihtiyaç duyan kişiler için açtı. Birçok Avrupa ülkesi 2 doz Biontech aşısı olanlara seyahat izni veriyor. 2 doz Biontech'i olmayan yani 2 doz Sinovac üzerine 1 tane Biontech yapmış olan kişilere 2'nci bir Biontech yani bu dolayısıyla 4'üncü doz olmuş oluyor; bunlara aşı hakkını tanımış oldu. Bu kişiler seyahate gitme iznini bir dilekçe ile belirttiklerinde 2'nci Biontech dozunu veya 4'üncü dozunu yaptırma hakkına sahip olacaklar. Fakat tıbben 4'üncü doz gerekli değil. Burada bir kafa karışıklığı oldu fakat, 3 doz aşı olan kişilerin eğer seyahat etmeyeceklerse seyahat sertifikasına ihtiyaçları yoksa 4'üncü dozu olmalarına gerek yok."

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