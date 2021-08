Koronavirüs yoğun bakımında çarpıcı rakam! En çok onlar hasta oluyor...

2'nci sırada tek doz aşı olmuş olan kişiler; henüz 2'nci aşısını olmamışlar. 3'üncü sırada ise 2'nci aşısını daha yeni olmuş yani bağışıklığı tam gelişmemiş olan kişiler. 4'üncü sırada da 2 doz aşı olmuş ve aradan 3 aydan daha fazla zaman geçmiş olan kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor. Dolayısıyla hiç aşı olmamış olanların bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Daha sonra da tek doz aşı olmuş ve 2'nci doz sırası geldiği halde olmayanların bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü, tek doz aşı neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Diğer taraftan önce 2 doz Sinovac aşısı olup da 3'üncü dozu henüz olmamış olanların da bir an önce ister 3'üncü dozu Sinovac olarak isterse Biontech olarak yaptırmaları gerekiyor. Çünkü göreceli olarak düşük de olsa risk bunlarda da var" diye konuştu.