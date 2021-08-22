Koronavirüs yoğun bakımında çarpıcı rakam! En çok onlar hasta oluyor...

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'da yoğun bakıma yatma açısından hiç aşı olmayanların ilk sırada olduğunu belirterek, "2'nci sırada tek doz aşı olmuş kişiler; henüz 2'nci aşısını olmamışlar. 3'üncü sırada ise 2'nci aşısını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişiler. 4'üncü sırada da 2 doz aşı olmuş ve aradan 3 aydan daha fazla zaman geçmiş kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor" dedi.
Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı 3 doz aşı olanların 2 doz aşı olanlara göre daha fazla korunduğuna dair açıklamasını ve 4'üncü doz aşının gerekliliği ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Prof. Dr. Balık, daha önce özellikle inaktif inaktif aşıların başlangıçtan itibaren 3 doz yapılmasının daha güçlü bir bağışıklık daha güçlü bir kalıcılık bırakacağını söylediklerini belirterek belirterek, "Bu hem Faz-3 çalışmalarında hem de sahada yapılan çalışmalarda veriler ortaya çıkmaya başladıkça görülmeye başlandı.
Özellikle yeni varyantlarla birlikte aşıların etkinliği giderek yavaş yavaş azalmaya başladı ve bu da ister istemez aşıların etkisini daha çok güçlendirme ihtiyacı doğurdu. Bunu da nasıl yaparız; aşı dozunu artırarak yaparız. Buna karşı yöntemlerden bir tanesi budur. Ya da aşının içeriğini en son varyanta göre değiştirmek gerekir. Fakat bu zaman alıcı bir şey. Eğer aşıların bir doz yapılmakla etkinliği artacaksa bu yöntem öncelikli olarak tercih edilir. Şu anda da dünyada bu yapılmaya başlandı" dedi.