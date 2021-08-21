Tunceli'de yoğun bakımdaki hastaların tamamı aşısız

Sağlık çalışanlarının mücadelesi ve vatandaşların duyarlılığı ile aşılama oranında mavi kategoriye gelindiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Sarı kategoriden mavi kategoriye geçtik. Sağlık çalışanlarımız gerçekten yoğun çalışma içerisine girdiler. Gerek esnafı tek tek gezerek gerekse yaylalarda, dağlarda ve tarlalarda vatandaşları aşıladık. Tüm toplumu aşılama bilinciyle işimizi en iyi şekilde yaptık. İlimizde toplamda 115 bin aşı yaptık. Bu 115 bin aşının yüzde 40'ı diğer illerde yaşayan vatandaşlarımıza yapıldı. Turistlik bir bölgeyiz, yaz aylarında ciddi bir nüfus artışı gerçekleşiyor. Buraya gelen turistler hem aşılarını yaptılar hem de tatillerini gerçekleştirdiler. İlimizde 55 bin ilk doz, 47 bin ikinci doz toplamda ise 115 bin aşı yaptık. İkinci dozu yaptıran kişi sayısı ilimizde yüzde 75'in üzerine çıktı. Bizim asıl hedefimiz buydu zaten. İlimizdeki vatandaşlarımızın sosyal durumu hem de eğitim seviyeleriyle alakalı olarak aşıya yoğun bir ilgileri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda bize, kendilerine ve sağlık çalışanlarına bu yardımı sağladıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

"SERVİSTE YATAN HASTALARINDA YÜZDE 90'I AŞISIZ"