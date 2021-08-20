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    Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika Kovid-19 haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloyu paylaşan Bakan Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." ifadeleriyle aşı çağrısında bulundu.

    19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 20 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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