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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü!

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede terörle mücadele kapsamında işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

    DHA
    Başkan Erdoğan’dan ’terörle mücadele’ mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    letişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki iş birliğini de artırmak gerektiğini ifade etti.

    PKK'NIN BARINMA YERLERİ İMHA EDİLDİ
    Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki mevcudiyetinin yanı sıra doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olan Mahmur ve Sincar'da da varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, PKK terör örgütünün ve uzantılarının kullandığı bu yere düzenlenen son operasyonda, öncekilerde olduğu gibi, sadece örgüt mensuplarının hedef alındığını, vurulan hedefin terör örgütünün iddia ettiği gibi hastane veya sağlık merkezi değil, örgütün barınma yerlerinden biri olduğunu söyledi.

    PKK KÖŞEYE SIKIŞTIKÇA YALAN SÖYLÜYOR
    Terör örgütü PKK'nın köşeye sıkıştıkça bu tür yalanlara daha fazla sarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri yetenekler bakımından ulaştığı üst düzey seviyeyle birlikte bu operasyonlarda yüksek bir hassasiyet gösterdiğine işaret etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü!
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