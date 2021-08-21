Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sağlık Bakanlığı açıklaması…

Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm dünyanın gündeminde yer alan koronavirüs salgını vaka sayılarını azaltmakta en etkili yol aşı olmak ve covid geçirenlerin de belirlenen zamanda aşılarını olmaları gerekiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.
COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.
İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.