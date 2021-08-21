Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sağlık Bakanlığı açıklaması…

COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.