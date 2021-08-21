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    • 21.08.2021 20:34
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    Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sağlık Bakanlığı açıklaması…

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Sorusu yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele etme konusunda en güçlü savaşçı olan aşıların olunması gerekiyor ve covid geçirenlerde bu süre farklı oluyor. Peki Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sağlık Bakanlığı’ndan konuya dair açıklama geldi ve covid atlatanların ne zaman, kaç doz aşı olacakları ile ilgili bilgi verdi.

    takvim.com.tr
    Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?

    Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm dünyanın gündeminde yer alan koronavirüs salgını vaka sayılarını azaltmakta en etkili yol aşı olmak ve covid geçirenlerin de belirlenen zamanda aşılarını olmaları gerekiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

    COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

    Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

    İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.

        AŞI SIRASI KİMDE?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.'' dedi.

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        Haberler Güncel Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Koronavirüs geçirenler kaç doz aşı olacak? Sağlık Bakanlığı açıklaması…
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