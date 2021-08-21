Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2021 22:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 22:43
    ABONE OL

    MSB görüntüleri paylaştı: Mehmetçik'ten Kabil'de çocuklara yardım eli

    Son dakika haberleri... Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle karışıklığın iyice arttığı Afganistan'da insanlar çaresizlik içinde ülkeyi terketmeye çalışıyor. Korku ve tedirginliğin hakim olduğu Kabil'den yürekleri ısıtan görüntüler geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. İşte o görüntüler...

    Mehmetçik’ten Kabil’de çocuklara yardım eli

    Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle insanların kaçmaya çalıştığı Afganistan'da Mehmetçik yine yürekleri ısıttı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne yer verildi.

    Yapılan paylaşım şu şekilde:

    "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)"

    MEHMETÇİK'İN FARKI
    Mehmetçik çocuklarla yakından ilgilenirken akıllara ABD askerlerinin görüntüsü geldi.

    ABD askerlerinin dün duvarın üstünden Afgan bebekleri adeta bir poşet gibi çekip aldığı görüntüler basına yansımış tüm dünyada tepki uyandırmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan Putin ve Merkel ile temas!
    Haberler Güncel MSB görüntüleri paylaştı: Mehmetçik'ten Kabil'de çocuklara yardım eli
        SON DAKİKA