İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'gerek yok böyle bir yatırıma' demişti! İSKİ'den itiraf: 16 büyük tesise ihtiyaç var

İBB Meclis üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu ise "Günaydın Sayın Genel Müdürüm, Silahtarağa Projesi için 'Temel Atmama Töreni' yapan siz değil miydiniz? İstanbul'da her gün yeni bir kirlilik görüntüsü ortaya çıkınca mı aklınız başınıza geldi? 2 yılda ne değişti?" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek, "Temel atmama töreni" düzenlemişti.

'GEREK YOK BÖYLE BİR YATIRIMA'

Ekrem İmamoğlu, temel atmama töreni öncesinde katıldığı bir panelde "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Şaka değil, gerçekten temel atmama törenim var. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" iddiasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi...

Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje... Ekonomik sıkıntı bir kenara... Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar..."

İmamoğlu 7 Kasım'da düzenlediği 'temel atmama töreni'nde yaptığı konuşmada ise "1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti. İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.