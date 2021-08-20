Türk askeri ve ABD askeri arasındaki merhamet farkı objektiflere yansıdı!
Tüm dünya Afganistan'ın başketin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kaçış görüntülerini konuşuyor. Ajanslar son dakika olarak geçiyor. Amerikan askerlerine bebeklerini vermek isteyen Afganların görüntüleri yürekleri dağlarken Türk askeri ise her zaman olduğu gibi vicdanını konuşturdu. Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti. ABD askerlerinin ise duvarın üstünden Afgan bebekleri adeta bir poşet gibi çekip aldığı görüntüler tüm dünyada tepki uyandırmıştı. İşte "Türk varsa umut vardır" dedirten görüntüler...
20.08.2021 16:17
- Son Güncelleme: 20.08.2021 18:53
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti.
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.