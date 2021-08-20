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Haberler Güncel Türk askeri ve ABD askeri arasındaki merhamet farkı objektiflere yansıdı!

Türk askeri ve ABD askeri arasındaki merhamet farkı objektiflere yansıdı!

Tüm dünya Afganistan'ın başketin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kaçış görüntülerini konuşuyor. Ajanslar son dakika olarak geçiyor. Amerikan askerlerine bebeklerini vermek isteyen Afganların görüntüleri yürekleri dağlarken Türk askeri ise her zaman olduğu gibi vicdanını konuşturdu. Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti. ABD askerlerinin ise duvarın üstünden Afgan bebekleri adeta bir poşet gibi çekip aldığı görüntüler tüm dünyada tepki uyandırmıştı. İşte "Türk varsa umut vardır" dedirten görüntüler...

AA
20.08.2021 16:17 - Son Güncelleme: 20.08.2021 18:53
Türk varsa umut vardır! Kabil Havalimanı’nda annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe Mehmetçik’ten şefkat eli

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti.

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Türk varsa umut vardır! Kabil Havalimanı’nda annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe Mehmetçik’ten şefkat eli

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Türk varsa umut vardır! Kabil Havalimanı’nda annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe Mehmetçik’ten şefkat eli

Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor.

Türk varsa umut vardır! Kabil Havalimanı’nda annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe Mehmetçik’ten şefkat eli

Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadına, "Sorun yok, sakin ol" diyen görevli askerler, su verdikleri kadının yüzünü yıkamasına yardımcı oldu.

Türk varsa umut vardır! Kabil Havalimanı’nda annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe Mehmetçik’ten şefkat eli

İKİ AYLIK HADİYA BEBEK ANNESİNDEN AYRI DÜŞTÜ
Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü.

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