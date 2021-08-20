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    • 20.08.2021 17:31
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    CHP'li İBB'nin Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı'nı yıkım kararına mahkeme dur dedi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Gençlik Parkı'nın yıkılmasına ilişkin kararının yürütmesi durduruldu. Parkın etrafını saclarla kapatan ekipler, içerideki oyun grupları ve oturma alanlarını kaldırıp bazı ağaçları da sökmüştü. Vatandaşların parka girişlerine izin vermeyen ekiplerin, bölgedeki bekleyişi sürüyor.

    CHP’li yıkım kararına mahkeme engeli

    Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nın söz konusu proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurdu.

    Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul ederek, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.

    CHP'li yıkım kararına mahkeme engeli


    Yeşilpınar Mahallesi'ndeki parkta, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi için alınan yıkım kararına karşı çadır kurup direnen vatandaşlar, dün İBB ekipleri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

    Parkın etrafını saclarla kapatan ekipler, içerideki oyun grupları ve oturma alanlarını kaldırıp bazı ağaçları da sökmüştü.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı'nı yıkım kararına mahkeme dur dedi
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