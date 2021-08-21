2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvim YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklanacak mı? Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler tercih işlemlerini tamamladı. Puana ve sıralamaya göre tercih yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlara göre öğrencilerin hangi üniversiteye yerleştiği de belli olacak. Peki; 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.