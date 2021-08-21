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    • 21.08.2021 10:03
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    2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvim YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

    YKS tercih sonuçları 2021! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvim üzerinden YKS tercih sonuçları hakkında araştırma yapan öğrenciler, hangi okullara giriş yaptığını merak ediyor. Tercih döneminde milyonlarca öğrenci okul tercihinde bulundu ve puanına göre doğru seçimi yapmaya çalıştı. Peki; 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sonuçları hakkında araştırılan bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvim YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklanacak mı? Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler tercih işlemlerini tamamladı. Puana ve sıralamaya göre tercih yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlara göre öğrencilerin hangi üniversiteye yerleştiği de belli olacak. Peki; 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

    Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

    Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar, bu gece yarısına kadar tercihlerini yapabilecek. Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak.

        Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak. Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

        140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

        2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

        Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

        Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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