2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvim YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar, bu gece yarısına kadar tercihlerini yapabilecek. Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak.

Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak. Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.