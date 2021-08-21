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    • 21.08.2021 10:37
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    Sosyal medya için video çekerken canından oldu! Genç kızın ölüm anı kamerada

    Esenyurt’ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi. O sırada yaşanan anları videoya çeken kuzeni ise ölüm anını saniye saniye kaydetti.

    İHA
    Sosyal medya için video çekerken canından oldu!

    Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Kübra Doğan (23) kuzeni Helen M. (16) ziyaret etmek için Esenyurt'ta bulunan evlerine geldi.

    VİDEO ÇEKMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR
    İki genç, güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.

    APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
    Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

        Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



        KUZENİ DÜŞME ANINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
        Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı.




        METRELERCE AŞAĞIYA DÜŞTÜ


            Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor.

            Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor.

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            Haberler Güncel Sosyal medya için video çekerken canından oldu! Genç kızın ölüm anı kamerada
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