Sosyal medya için video çekerken canından oldu! Genç kızın ölüm anı kamerada

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kübra Doğan (23) kuzeni Helen M. (16) ziyaret etmek için Esenyurt'ta bulunan evlerine geldi.
VİDEO ÇEKMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR
İki genç, güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.
APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.