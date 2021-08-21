Sosyal medya için video çekerken canından oldu! Genç kızın ölüm anı kamerada

VİDEO ÇEKMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

İki genç, güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdi. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.