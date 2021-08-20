Uçaktan düşerek ölen Afganların yansıtıldığı tişörtleri satan siteden skandal savunma: Komik değil ama politik!

"Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı."

New York Post'un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından "taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldı.