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    • 20.08.2021 17:20
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    Uçaktan düşerek ölen Afganların yansıtıldığı tişörtleri satan siteden skandal savunma: Komik değil ama politik!

    ABD'nin internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, Afganistan’ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan hareket eden uçaktan düşen insanlara ait görüntülerin basılı olduğu tişörtlerin satışını durdurdu. Satışa devam eden Singapur merkezli alışveriş sitesi “TShirtAtLowPrice.com” ise akılalmaz bir savunma yaptı. Yapılan açıklamada, "Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı.” ifadelerine yer verilerek insanlarla adeta dalga geçildi.

    AA
    Akılalmaz savunma: Komik değil ama politik!

    Sosyal medya kullanıcıları, alışveriş sitelerinin "ölen insanlarla alay ettiğini" ve "onların acılarından faydalanmaya çalıştığını" belirterek, tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi.

    İnsanlık ayıbı! Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!


    ETSY TEPKİLER ÜZERİNE SATIŞI DURDURDU
    Çok sayıda kullanıcı, "Kabil Atlama Kulübü 2021" (Kabul Skydiving Club Est. 2021) isimli tişörtleri "iğrenç" olarak niteledi. ETSY, tepkiler üzerine tişörtlerin internet üzerinden satışını durdurdu.

    Kullanıcılar, platformun internet sitesinde "Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor." uyarısıyla karşılaştı.

    ÜRÜNÜN SATIŞI BAZI ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE DEVAM EDİYOR
    Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi "TShirtAtLowPrice.com" üzerinden devam ediyor.

    Uçağa tutunarak kaçmaya çalışanlar yere çakıldı


    AKILALMAZ SAVUNMA: ASLINDA KOMİK DEĞİL
    Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı."

        New York Post'un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından "taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldı.


        İKİ AFGAN UÇAKTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
        Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı.

        Afganların uçağa tırmandığı ve iki kişinin uçaktan düştüğü anlara ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

        ABD Hava Kuvvetleri, uçağın iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğrulamıştı. Hayatını kaybedenler arasında genç milli futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri'nin de olduğu açıklanmıştı.

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