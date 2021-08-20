Uçaktan düşerek ölen Afganların yansıtıldığı tişörtleri satan siteden skandal savunma: Komik değil ama politik!

Sosyal medya kullanıcıları, alışveriş sitelerinin "ölen insanlarla alay ettiğini" ve "onların acılarından faydalanmaya çalıştığını" belirterek, tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi.
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ETSY TEPKİLER ÜZERİNE SATIŞI DURDURDU
Çok sayıda kullanıcı, "Kabil Atlama Kulübü 2021" (Kabul Skydiving Club Est. 2021) isimli tişörtleri "iğrenç" olarak niteledi. ETSY, tepkiler üzerine tişörtlerin internet üzerinden satışını durdurdu.
Kullanıcılar, platformun internet sitesinde "Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor." uyarısıyla karşılaştı.
ÜRÜNÜN SATIŞI BAZI ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE DEVAM EDİYOR
Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi "TShirtAtLowPrice.com" üzerinden devam ediyor.
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AKILALMAZ SAVUNMA: ASLINDA KOMİK DEĞİL
Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: