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    • 20.08.2021 16:35
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    Türkiye'de ne kadar Afgan mülteci var? Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı 2021 kaç?

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Türkiye'de ne kadar Afgan mülteci var? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Afganistan’dan Türkiye’ye göç edenlerle ilgili yüksek sayı iddiaları gündemde çalkalanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de ne kadar Afgan mültecinin yer aldığına ilişkin gerçek bilgileri açıkladı. Peki güncel olarak Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı 2021 kaç? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Türkiye’de ne kadar Afgan mülteci var?

    Türkiye'de ne kadar Afgan mülteci var? Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı 2021 kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye'nin ana gündeminden düşmeyen konular arasında Afgan mülteciler yer alıyor ve Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç olduğu iddialarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

    AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇ SAYISI KAÇ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik, oralarda bu çalışmalarımızı sürdürdük ve halen de oralarda altyapı, üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah, bu tür şeylerle yaklaşmışlardır.

    Trilyonlarca lira buralara kendileri aktarmışlardır. Bu trilyonlarca liranın nerelere harcandığı bu çok önemlidir. İşte eninde sonunda bütün bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde başından itibaren Taliban'la çeşitli görüşmeler olmuş, bu görüşmelerin neticesinde gelinen netice de ortada. Şimdi kendileri söylüyorlar. 'Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat, bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil.' gibi laflar söylüyorlar. Bir taraftan örneğin Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu.

        Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. Derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın ön önemli kazanımıdır. Ama şunu da söyleyeyim ki Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Bunu nitekim dün de söyledim. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."
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