30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, tam mı yarım gün mü?

Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bu günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor herkesi Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Ne geçmişte bu toprakları işgal etmeye izin verdik ne de gelecekte vereceğiz. Bize bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'ran rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

30 Ağustos'un ne kadar büyük bir zafer olduğunu karasularımıza karşı atılmaya çalışılan adımlarla bir kez daha anlıyoruz. Canı pahasına vatanı ve bağımsızlığı savunan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.