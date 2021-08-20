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    • 20.08.2021 17:08
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    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, tam mı yarım gün mü?

    Gündemde yoğun bir şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2021 yılı resmi tatiller vatandaşlar ve özellikle çalışanlar tarafından merakla takip ediliyor ve iznini bu tarihlere göre denk getiriyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, tam mı yarım gün mü? Sosyal medyada paylaşmak isteyenler için de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alacak.

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, tam mı yarım gün mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılında izin planlamak isteyen çalışan vatandaşlar resmi tatil günlerini araştırırken yakın zamanda kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve önemine ilişkin bilgileri derledik.

    30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

    Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

    İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

        Şanlı tarihimizde elde ettiğimiz sayısız zaferleri andığımız bu günde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor herkesi Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

        Ne geçmişte bu toprakları işgal etmeye izin verdik ne de gelecekte vereceğiz. Bize bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'ran rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

        30 Ağustos'un ne kadar büyük bir zafer olduğunu karasularımıza karşı atılmaya çalışılan adımlarla bir kez daha anlıyoruz. Canı pahasına vatanı ve bağımsızlığı savunan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

        30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

        "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyen ataların torunları olarak tarihi zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
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