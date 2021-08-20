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    Otobüs ve uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu? Şehirlerarası seyahatlerde PCR testi şart mı olacak?

    Tüm illerden vatandaşlar Otobüs ve uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüsün tespitinde kullanılan PCR testleri 19 Ağustos’ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yeniden gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olmayanlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Şehirlerarası seyahatlerde PCR testi şart mı olacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Otobüs ve uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu?

    Otobüs ve uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu? Şehirlerarası seyahatlerde PCR testi şart mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı durumlarda aşısız vatandaşlara PCR testi şartı getirildi, işte tüm bilgiler...

    SEYAHATLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası yolculuk, konser, tiyatro, sinema toplu faaliyetler için zorunlu PCR uygulamalarını devreye alacağız. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."

    TESTLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

    "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

    PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

    PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

    Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

    PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

        AŞI OLMAYANLARA KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

        Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye, salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir." dedi.

        Erdoğan, temizlik, maske ve mesafe konusunda kurallara riayet etmenin sağlık açısından temel esaslar arasında olduğunu belirterek, "Özellikle son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah her şeyi gönlümüzce yaşayacağımız günler yakındır." değerlendirmesini yaptı.
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