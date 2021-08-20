Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi Rektörü oldu.
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Şubat 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirildi. 15 Temmuz 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR
Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.