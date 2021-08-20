SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tedbirleri belirledi

KAYIT PARASI VEYA BAŞKA AD ALTINDA ZORUNLU OLARAK HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAK

Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.