SON DAKİKA: Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörtülüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kurt'u atadı.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DE MUSTAFA KURT ATANDI
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Mustafa Kurt'un atandığı bildirildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na, 30 Temmuz 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçilmişti.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?