Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2021 00:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 00:48
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı

    Son dakika haberleri... Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kurt'u atadı. Peki Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Detaylar haberimizde...

    Marmara Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Kurt oldu

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörtülüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kurt'u atadı.

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DE MUSTAFA KURT ATANDI
    Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Mustafa Kurt'un atandığı bildirildi.



    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na, 30 Temmuz 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçilmişti.

    Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

    PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?

        EĞİTİM BİLGİLERİ

        Doktora,MarmaraÜniversitesi,FenBilimleriEnstitüsü,MakineEğitimi (Dr),Türkiye 1987 -1993

        YüksekLisans,MarmaraÜniversitesi,FenBilimleriEnstitüsü,MakineEğitimi (Yl) (Tezli),Türkiye 1985 -1987

        Lisans,MarmaraÜniversitesi,TeknikEğitimFakültesi,Türkiye 1981 -1985
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı
            SON DAKİKA