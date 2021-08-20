Kapanma olacak mı? Kaç doz aşı gerekli? Delta varyantında son durum... Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

"AŞILAMADA BİR SORUN YOK"

Her geçen gün aşılamanın yoğun bir şekilde yapıldığını gördüklerini dile getiren Koca, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün en az 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok." dedi.

Vatandaşların bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşı yaptırdığına dikkati çeken Koca, bu yüzden bir direnç görmediklerini ifade etti.

Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranımız da artıyor." diye konuştu.