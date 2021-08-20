Kapanma olacak mı? Kaç doz aşı gerekli? Delta varyantında son durum... Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı öncesi salgınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, gündeme de almadıklarını söyledi.
Aşı çalışmalarına da değinen Koca, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının gelmeye devam ettiğini belirterek, "O konuda bir sorunumuz yok. Aşımız da var" dedi.
Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozlarının farklı olduğunu, farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadıklarını ifade etti. Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını söyledi.
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"AŞISI TAMAMLANMIŞ VEFAT EDEN KİMSE YOK"
2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, şunları söyledi:
"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı."
"AŞILAMADA BİR SORUN YOK"
Her geçen gün aşılamanın yoğun bir şekilde yapıldığını gördüklerini dile getiren Koca, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün en az 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok." dedi.
Vatandaşların bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşı yaptırdığına dikkati çeken Koca, bu yüzden bir direnç görmediklerini ifade etti.
Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranımız da artıyor." diye konuştu.