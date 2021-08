Kapanma olacak mı? Kaç doz aşı gerekli? Delta varyantında son durum... Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

"DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Varyantların her geçen gün yoğunlaştığını ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Niye vaka sayılarımız artıyor? Hareketlilik çok arttı ve vatandaş biraz bıktığı için tedbirlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu an delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz."